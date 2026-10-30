Görüş ayrılığı vurgusuyla istifasını verdi: Vekil Ertuğrul Kaya DEVA Partisi'nden ayrıldı

Dervişoğlu'dan 'Bahçeli' eleştirilerine net yanıt: Bugün olsa yine aynısını yaparım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde Anıtkabir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girmesine yönelik tepkilere yanıt verdi. Davranışını insani bir nezaket olarak nitelendiren Dervişoğlu, "Benim vicdani ve ahlaki sorumluluklarım hiç kimsenin tartışmasına açık değildir. Dün oradaki enstantanenin kaynağını da açıklayamam ama bugün olsa yine aynısını yaparım, çünkü benim sorumluluğumdur" dedi.