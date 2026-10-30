Görüş ayrılığı vurgusuyla istifasını verdi: Vekil Ertuğrul Kaya DEVA Partisi'nden ayrıldı
DEVA Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaya, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile eylül ayında gerçekleştirdiği görüşmede ayrılık kararını paylaştığını belirtti.
"Uzun süredir görüş ayrılıkları var"
Partinin yetkili kurullarının uzun süredir görüş ayrılıklarından haberdar olduğunu ifade eden Kaya, daha önce bildirdiği takvim doğrultusunda bugün itibarıyla DEVA Partisi'ndeki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
Mayıs ayındaki paylaşımı gündem olmuştu
Ertuğrul Kaya'nın geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı "Vira Bismillah. Olanda ve olacakta hayır vardır" paylaşımı, DEVA Partisi'nden ayrılacağı yönündeki iddiaları gündeme taşımıştı.
Söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapan Kaya, istifa edeceği yönündeki haberleri reddederek, "Türkiye'nin sosyopolitik ikliminin de çok enteresan bir noktada olduğunu görmüş bulunduk" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye'nin sosyal ve politik yaşamından olayların aktarıldığı bir kitap yazdığını dile getiren Kaya, kitabın ilk bölümünü tamamlamasının ardından "bismillah" dediğini kaydetmişti.