Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
DEVA Partisi'nden bir istifa daha: AK Parti'ye geçmesi bekleniyor

DEVA Partisi'nden bir istifa daha: AK Parti'ye geçmesi bekleniyor

12:325/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
İrfan Karatutlu
İrfan Karatutlu

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti. Karatutlu'nun AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Muhalefette yaprak dökümü devam ediyor. Son istifa DEVA Partisi'nden geldi.

Deva'dan bir vekil daha istifa etti

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti.

Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı böylelikle 20'ye düşmüş oldu.

AK Parti'ye geçecek

Karatutlu'nun çarşamba günü AK Parti'ye katılması bekleniyor.

Beklentilere göre Karatutlu'ya rozetini AK Parti grubuna hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

Deva'dan istifa eden 7’inci isim oldu

Karatutlu, Meclis'e CHP listelerinden giren ve istifa eden 7'inci milletvekili oldu.

Daha önce İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın partiden istifa etmiş ve bağımsız milletvekili olarak çalışmalarına devam etmişti.

Yeneroğlu'ndan sonra partiden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar CHP'ye katılmıştı.

#DEVA Partisi
#İrfan Karatutlu
#Kahramanmaraş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 yılı Ocak ayı engelli maaşına beklenen zam oranı belli oldu! %40-69 arası engelli maaş ödemesi ne kadar, kaç TL? Yüzde kaç zam yapıldı?