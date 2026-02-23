Soğuk hava dalgasıyla birlikte yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, özellikle de Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da kent merkezlerinde ve kırsalda yaşamı olumsuz etkiliyor. Hem öğrenciler hem de veliler yarın okullar tatil mi, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da okullar tatil edildi mi? 24 Şubat Salı için Valilikten açıklama geldi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuna göre; Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak. MGM, Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Çarşamba gününden itibaren yağışların neredeyse tüm yurda yayılacağını aktaran MGM, pazar gününden itibaren yağışlı havanın yerini kuru ve soğuk havaya bırakacağını bildirdi. Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyı kesimler dışında Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Cuma günü doğu kesimlere çekilecek olan yağışlar, pazar gününden itibaren yerini kuru ve soğuk havaya bırakacak.
Erzurum'da okullar tatil mi?
Erzurum'da gece başlayan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Dondurucu soğukların da etkili olduğu kentte, araçlar, kaldırımlar, parklar, yollar ve ağaçlar karla kaplandı. Ekipler, sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürütüyor. Erzurum Valiliğinden 24 Şubat Salı günü için okulların tatil olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ağrı’da okullar tatil mi?
Kentte akşam başlayıp aralıklarla etkili olan kar, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Ağrı Valiliğinden yarın için okul tatiline ilişkin açıklama yapılmadı.
Kars’ta okullar tatil mi?
Kars'ta ise gece başlayan kar, şehir merkezini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Sarıkamışlı taksi sürücüsü Ayhan Taş Demirtaş, sabaha kar yağışıyla uyandıklarını belirterek, "Arabalarımızın üzerindeki karı temizlemeye başladık. Şubatın sonuna doğru yine kar yağdı." dedi. Akyaka'da da etkili olan kar, ilçe merkezini beyaza büründü. 24 Şubat Salı günü için Kars Valiliğinden okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Ardahan’da okullar tatil mi?
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu. Kentte gece başlayan kar, sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdürdü. Yağışla park ve bahçeler ile park halindeki araçlar karla kaplandı. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için sorumluluk bölgelerinde karla mücadele çalışması yürüttü. Ardahan Valiliği de okul tatiline yönelik resmi bir açıklama yapmadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Haftalık Hava Tahmini (23 Şubat - 01 Mart 2026) Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.