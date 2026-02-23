Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son yayımladığı hava durumu raporuna göre; Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak. MGM, Balkanlar üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgasıyla yurdun büyük bir bölümünde kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Çarşamba gününden itibaren yağışların neredeyse tüm yurda yayılacağını aktaran MGM, pazar gününden itibaren yağışlı havanın yerini kuru ve soğuk havaya bırakacağını bildirdi. Çarşamba ve perşembe günleri ise kıyı kesimler dışında Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek. Cuma günü doğu kesimlere çekilecek olan yağışlar, pazar gününden itibaren yerini kuru ve soğuk havaya bırakacak.