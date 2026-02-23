TOKİ ÇORUM ÇEKİLİŞ TARİHİ: Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Çorum kura çekimi tarih açıklaması geldi mi?

Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini yakından takip ediyor. Kura sonucunda belirlenen isimler, projede yer alan konutlar için hak sahibi olacak. Yetkililer tarafından açıklanan takvime göre kura çekimi belirtilen tarih ve saatte yapılacak olup, sonuçların da aynı gün içerisinde duyurulması bekleniyor.