Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 23 Aralık Pazartesi maç programı

Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İspanya La Liga’da Alaves ile Girona kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Fiorentina - Pisa üç puan için kıyasıya mücadele verecek. İngiltere Premier Lig ve Trendyol 1. Lig’de de birbirinde çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 23 Aralık Pazartesi maç programı
Bugün kimin maçı var?
13:30 Sivasspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Sarıyer - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
16:00 Pendikspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Amedspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Fiorentina - Pisa İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Al Qadsiah - Al Ettifaq Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
22:45 Bologna - Udinese İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Everton - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
23:00 Alaves - Girona İspanya La Liga S Sport