Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 23 Aralık Pazartesi maç programı

11:4723/02/2026, Pazartesi
Futbolseverler bugün birbirinden çekişmeli karşılaşmaları izleyecek. Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İspanya La Liga’da Alaves ile Girona kozlarını paylaşırken, İtalya Serie A’da Fiorentina - Pisa üç puan için kıyasıya mücadele verecek. İngiltere Premier Lig ve Trendyol 1. Lig’de de birbirinde çekişmeli maçlar oynanacak. İşte 23 Aralık Pazartesi maç programı

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig başta olmak üzere Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlarken, Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Amedspor’un rakibi ise Vanspor olacak. İşte 23 Aralık Pazartesi bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var?

13:30 Sivasspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Sarıyer - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Pendikspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Amedspor - Vanspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Fiorentina - Pisa İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Al Qadsiah - Al Ettifaq Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:45 Bologna - Udinese İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Everton - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Alaves - Girona İspanya La Liga S Sport

