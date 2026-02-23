Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 23 Aralık Pazartesi maç programı

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig başta olmak üzere Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’nde birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı ağırlarken, Sivasspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Amedspor’un rakibi ise Vanspor olacak. İşte 23 Aralık Pazartesi bugün oynanacak maçlar.