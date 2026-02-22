IBAN transferi yapanlar dikkat: IBAN’a para göndermeden önce bunu mutlaka yapın

Takipteki hesaplara para göndermek risk taşıyor





Uzmanlar, para gönderilen IBAN’ın suç örgütleri veya terörün finansmanı kapsamında inceleme altında olması halinde, gönderen kişinin de hukuki süreçle karşılaşabileceğine dikkat çekiyor. Tekil işlemler yerine sistematik ve örgütlü para trafiğinin daha belirleyici olduğu belirtilse de, bilinmeyen hesaplara para transferinin ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.





Tacir ve esnafa yapılan ödemelerde, mal veya hizmetin açıkça belirtilmesi gerektiğini kaydeden Değirmenci, düzenli ödemelerde açıklama yazılmasının ileride doğabilecek ticari ihtilafları önleyeceğini söyledi.



