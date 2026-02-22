Kupada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe 10. kupa peşinde





Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası tarihinde dokuz kez mutlu sona ulaştı. 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü’nü geçerek kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 2010’da Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında yeniden zafere uzandı.





İstanbul temsilcisi; 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında da Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Finali kazanması halinde Fenerbahçe, hem üst üste üçüncü kez hem de toplamda 10. kez kupanın sahibi olacak.