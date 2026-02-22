Kupada dev derbi: Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN bu akşam İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler 10. kupayı hedeflerken, siyah-beyazlılar 14 yıllık hasrete son vermek istiyor.
Final yolu: zorlu eşleşmeler
Son şampiyon Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Safiport Erokspor’u 83-76 mağlup ederek Dörtlü Final’e yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde ise Türk Telekom’u 86-78 yenerek adını finale yazdırdı. Kupaya bir kez daha uzanmak isteyen Fenerbahçe, istikrarlı performansını finalle taçlandırmayı amaçlıyor.
Beşiktaş GAİN ise çeyrek finalde TOFAŞ’ı 100-91’lik skorla geçerek son dört takım arasına kaldı. Siyah-beyazlılar, yarı finalde Anadolu Efes karşısında 91-82’lik galibiyet elde ederek final biletini aldı. Bu sonuçla Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda ikinci şampiyonluğunu kazanma fırsatını yakaladı.
Fenerbahçe 10. kupa peşinde
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası tarihinde dokuz kez mutlu sona ulaştı. 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen organizasyonda Muhafızgücü’nü geçerek kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 2010’da Mersin Büyükşehir Belediyespor karşısında yeniden zafere uzandı.
İstanbul temsilcisi; 2011, 2013, 2016, 2019, 2020, 2024 ve 2025 yıllarında da Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü. Finali kazanması halinde Fenerbahçe, hem üst üste üçüncü kez hem de toplamda 10. kez kupanın sahibi olacak.
Beşiktaş 14 yıllık hasreti bitirmek istiyor
Beşiktaş basketbol takımı, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar bir kez şampiyonluk yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2011-2012 sezonunda Banvit’i 78-74 mağlup ederek kupayı kazandı.
1971, 1973, 2011 ve 2025’te finali kaybeden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında galip gelmesi durumunda 14 yıllık Türkiye Kupası özlemine son verecek. İstanbul derbisi, iki kulüp açısından da tarihi bir anlam taşıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak ve A Spor’dan canlı olarak takip edilebilecek. Mücadeleyi Ali Şakacı, Tolga Edis ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
Türkiye Kupası’nın tarihçesi
Türkiye Kupası ilk kez 1966-1967 sezonunda düzenlendi. 1972-1973’ten sonra organizasyona 19 yıl ara verildi. Turnuva, 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden takvime dahil edildi. 2020-2021 sezonunda Kovid-19 salgını, 2022-2023’te ise Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kupaya ara verildi.
Kupayı en fazla kazanan takım 12 şampiyonlukla Anadolu Efes olurken, Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor üçer kez mutlu sona ulaştı. Türk basketbolunun köklü organizasyonu, bu akşam İstanbul’da yeni sahibini bulacak.