Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı! Empa Elektronik kaç lot verdi?

Empa Elektronik'in 836 milyon TL büyüklüğündeki halka arz süreci, pay başına 22 TL fiyatla tamamlandı.
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE), 19–20 Şubat 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzda 836 milyon TL büyüklüğe ulaşırken, özellikle yurt içi kurumsal yatırımcı talebi dikkat çekti.
EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şirket 19-20 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı.
Firma kişi başına 462 TL değerinde 21 lot verdi. Firmanın halka arzına 1 milyon 134 bin 244 kişi katıldı.
EMPA ELEKTRONİK İLK BİST İŞLEM TARİHİ
İlk bist işlem tarihi henüz belli olmadı.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekildedir:
Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 19 – 20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Halka arzda birim fiyat 22,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 38.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 836.000.000 TL olmuştur.
Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,99 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 15,83 katı oranında talep gelmiştir.
Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.