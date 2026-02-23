Öğretmenlerin ek ders ücretlerine yönelik artış talebi hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Peki şube müdürleri, müfettişler ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmenlik haklarından yararlanacak mı? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da eğitim editörleriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yakından takip ettiği ek ders ücretine ilişkin artış talepleri ile ara tatilin kaldırılacağı yönündeki iddialara da değindi.
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine artış olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin konuştu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yönelik artış talebi hakkında da konuşan Tekin, bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Şube müdürleri, müfettişler ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmenlik haklarından yararlanamadığını belirten Tekin, söz konusu düzenlemelerin bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade etti.
Ara tatil kaldırılacak mı?
Ara tatilin kaldırılacağı yönündeki iddialara da değinen Tekin, son iki yıldır konuya ilişkin anket ve değerlendirme çalışmaları yapıldığını söyledi. 2027 eğitim öğretim yılı takviminin planlandığını belirten Tekin, resmi tatiller ve yarıyıl tatili dikkate alındığında 180 iş günü şartının sağlanmasında zorluk yaşandığını ifade etti. Bu nedenle sürecin yeniden değerlendirileceğini aktaran Tekin, ara tatilin kaldırılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmadığını dile getirdi.