Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da eğitim editörleriyle bir araya geldi. Bakan Tekin, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yakından takip ettiği ek ders ücretine ilişkin artış talepleri ile ara tatilin kaldırılacağı yönündeki iddialara da değindi.

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine artış olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin konuştu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, öğretmenlerin ek ders ücretlerine yönelik artış talebi hakkında da konuşan Tekin, bu konuda bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Şube müdürleri, müfettişler ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmenlik haklarından yararlanamadığını belirten Tekin, söz konusu düzenlemelerin bir paket halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade etti.

Ara tatil kaldırılacak mı?