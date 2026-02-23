Pehlevi'den İran ordu ve emniyetine tehdit: Rejimle birlikte boğulursunuz

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer müzakerelerde sundukları şartlara uymayan İran'a saldırı tehdidinde bulunmuş, uçak gemilerini Orta Doğu'da konuşlandırma kararı almıştı.

Taraflar bir kez daha müzakere masasına otururken ABD'de sürgün hayatı yaşayan İran'ın devrilen şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, yayınladığı videoyla operasyon sinyali verdi.

Bir video mesaj yayınlayan Pehlevi, İran ordu ve emniyet güçlerine çağrı yaptı.

Pehlevi'den İran ordu ve emniyetine tehdit

Rejimden ayrılmaları için 'dar bir fırsat pencereleri' olduğunu söyleyen Pehlevi, "Ya zafere ortak olursunuz ya da kaderinizi İslam Cumhuriyeti'nin batan gemisine bağlayıp Hamaney ve rejimiyle birlikte boğulabilirsiniz." tehdidinde bulundu.

Pehlevi'nin "İran büyük ve tarihi bir dönüşümün eşiğinde" vurgusuyla yaptığı açıklama şöyle:

"Bu yolda ordunun, emniyet güçlerinin, güvenlik kuvvetlerinin ve devlet kurumlarının alt kademelerinin rolü belirleyicidir.

Müdahale olasılığının her zamankinden daha yüksek olduğu şu dönemde; ordu ve emniyet komutanları için kendilerini bu suçlu rejimden ayırmaları adına dar bir fırsat penceresi var.

Seçim sizin: Halkın yanına katılarak kendi hayatınızı ve ailenizin hayatını kurtarabilir, ulusun zaferine ortak olabilirsiniz; ya da kaderinizi İslam Cumhuriyeti'nin batan gemisine bağlayıp Hamaney ve rejimiyle birlikte boğulabilirsiniz."







