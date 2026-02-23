TOKİ kurası açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor. TOKİ kurası bugün birçok ilde gerçekleştirilen çekilişlerle sürerken, TOKİ 500 bin konut kura takvimi kapsamında etap etap hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda yapılan TOKİ kura çekilişi süreci şeffaf şekilde ilerlerken, TOKİ sosyal konut kura çekimi sonuçları ise resmi kanallar üzerinden ilan ediliyor. Başvuru sahipleri, kura tarihlerini ve isim listelerini takip ederek sonuçları anlık olarak sorgulayabiliyor. İşte İl il 500 bin konut 24-27 Şubat TOKİ kura çekilişi takvimi 2026.
TOKİ kurası bugün milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilirken, TOKİ 500 bin konut kura takvimi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Özellikle dar ve orta gelirli ailelerin umutla beklediği TOKİ sosyal konut kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayınla şeffaf şekilde yapılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar, isim listelerini ve sonuçları resmi duyurular üzerinden sorgulayarak süreci anlık olarak takip edebiliyor. İşte TOKİ kurası çekilecek il ve ilçeler listesi.
TOKİ kurası bugün hangi ilde çekilecek?
500 bin sosyal konut kura çekilişi bugün merak konusu. TOKİ'nin takviminde bugün kura çekilişi olmayacak.
Adıyaman'da başlayan kura heyecanı devam ediyor. Belirlenen takvime göre önümüzdeki günlerde kura çekim tarihleri şöyle: Bugün yani 23 Şubat TOKİ kurası gerçekleştirilmeyecek.
TOKİ kura takvimi
24 Şubat Salı Uşak,
25 Şubat Çarşamba Isparta
26 Şubat Perşembe Burdur
27 Şubat Cuma Denizli, Edirne, Osmaniye
5 Mart Çorum'da kuralar çekilecek.
500 bin sosyal konut kurası çekilen iller
8 Ocak Bitlis, Kars
9 Ocak Muş, Ardahan
10 Ocak Antalya Bingöl
11 Ocak'ta Tunceli
12 Ocak'ta Gümüşhane ve Bayburt
15 Ocak'ta Artvin ve Rize
17 Ocak'ta Erzurum ve Malatya
18 Ocak'ta Erzincan
19 Ocak Şanlıurfa'da
21 Ocak Trabzon, Tokat
22 Ocak Amasya
23 Ocak Sivas, Kastamonu, Manisa
24 Ocak Aydın
25 Ocak'ta Giresun
27 Ocak Salı Kilis
28 Ocak Sinop
29 Ocak Niğde
30 Ocak Ordu, Aksaray, Karabük
31 Ocak Samsun, Nevşehir, Bartın
2 Şubat Elazığ
3 Şubat Kayseri, Zonguldak
4 Şubat Kırşehir, Düzce
5 Şubat Kahramanmaraş, Afyonkarahisar
7 Şubat Yalova, Kırıkkale kurası
9 Şubat Yozgat, Kütahya kurası
10 Şubat Bilecik
11 Şubat Çankırı kurası
12 Şubat Bolu,
13 Şubat Balıkesir, Kocaeli, Tekirdağ,
17 Şubat Konya, Sakarya
18 Şubat Mersin, Kırklareli.
19 Şubat Diyarbakır
20 Şubat Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat Bursa
23 Şubat Çorum
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak. Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
TOKİ konut fiyatları ne kadar olacak?
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ sosyal konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
Hangi ilde ne kadar TOKİ 500 bin sosyal konut yapılacak?
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."