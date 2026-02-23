Yapılan açıklamaya göre daha önce 16 Şubat olarak duyurulan son işlem tarihi, 23 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldı.





Öğrencilerin 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.00’ye kadar ders seçimlerini, saat 22.30’a kadar ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Yetkililer, ek sürenin son günlerinde de benzer bir yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak işlemlerin son ana bırakılmamasını tavsiye ediyor.



