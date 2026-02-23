Yeni Şafak
Süre uzatılmıştı! AÖF kayıt yenilemede son gün ne zaman? 2026 Bahar Dönemi Açıköğretim sınavları akademik takvim tarihleri

10:4423/02/2026, Pazartesi
Türkiye'de 2025-2026 Açıköğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimi erişime açıldı. AÖF'te Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri için belirlenen süre 23 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldı. Bununla birlikte Bahar Dönemi sınav tarihleri de açıklandı. Peki, AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte 2026 Bahar Dönemi Açıköğretim sınavları akademik takvim tarihleri

AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme sürecinde takvim güncellendi.

Sistemde yaşanan kayıt yoğunluğu nedeniyle üniversite yönetimi, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına süreyi uzatma kararı aldı.


Yapılan açıklamaya göre daha önce 16 Şubat olarak duyurulan son işlem tarihi, 23 Şubat 2026 tarihine kadar uzatıldı.


Öğrencilerin 23 Şubat Pazartesi günü saat 22.00’ye kadar ders seçimlerini, saat 22.30’a kadar ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Yetkililer, ek sürenin son günlerinde de benzer bir yoğunluk yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunarak işlemlerin son ana bırakılmamasını tavsiye ediyor.


AÖF KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?


Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sisteminden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacak.

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:


• Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısına e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle girmeniz gerekecek.

• İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

• Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecek. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacak. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacak ve ödeme bilgileri buna göre oluşacak.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ




Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.


Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenileme tarihleri içinde AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasına başvurunuz.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?


Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir.

Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sistemi bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.


2. Dönem Öğrenci Katkı Payı


Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla kayıt yenilemenin son günü saat 22.30'a kadar aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.






AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

