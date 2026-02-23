İL İL TOKİ KURA TARİH LİSTESİ 23 ŞUBAT SIRALI LİSTE: Bugün hangi illerin kurası var? TOKİ HATAY ve İZMİR kura çekim tarihi açıklandı mı 2026?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı yeni haftada da sürüyor. 9-13 Şubat tarihleri arasında hangi illerde çekiliş yapılacağı vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için beklenti artmış durumda. Doğu Anadolu’daki çekilişlerin tamamlanmasının ardından süreç batı illerine doğru ilerliyor.
81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde kura maratonu hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 50 ilde hak sahipleri belirlenirken, şimdi gözler büyükşehirlerde yapılacak çekilişlere çevrildi. İstanbul’da 1 milyonu aşan başvuru sayısı dikkat çekerken, Ankara ve İzmir’de de kura tarihleri merak konusu oldu.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.
TOKİ 29 Aralık - 7 Ocak kura çekilişi listesine göre sıradaki iller şu şekilde;
11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa
12 Şubat 2026 Bolu
13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir
15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale
16 Şubat 2026 Edirne
17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ
18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli
20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli
22 Şubat 2026 Afyonkarahisar
24 Şubat 2026 Uşak
25 Şubat 2026 Isparta
26 Şubat 2026 Burdur
27 Şubat 2026 Denizli
3 Mart 2026 Muğla
6 Mart 2026 İzmir
9–12 Mart 2026 İstanbul
TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından duyurulan resmi proje takvimine göre, başvuru sürecinin ardından hak sahiplerinin belirleneceği kura çekilişleri ve sonuçların açıklanacağı tarihler belli oldu. TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
YENİ HAFTA KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
10 Şubat 2026:Bilecik
11 Şubat 2026:Çankırı
12 Şubat 2026:Bolu
13 Şubat 2026:Tekirdağ - Balıkesir
İLK KURA HANGİ ADIYAMAN'DA ÇEKİLDİ
Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." ifadelerinde bulundu. İlk kura geçtiğimiz hafta Adıyaman'da çekildi.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.