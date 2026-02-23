Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 129 milyon 322 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin 20 Şubat itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Destek ödemesi, yatırım ve altyapı harcamalarını kapsıyor.
Tarımsal Destek Ödemeleri Hesaba Yattı Mı?
Bakanlığın NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları için 129 milyon 322 bin liralık destekleme ödemesi bugün (20 Şubat) çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.
Tarımsal Destek Ödemeleri
Bakanlığın çiftçilere sağladığı tüm yardım paketlerinin genel adıdır. İçinde hayvancılık desteği, sertifikalı tohum desteği, organik tarım desteği ve fark ödemeleri (prim) gibi onlarca farklı kalem bulunur.
Ödeme Yöntemi
Eskiden mazot ve gübre desteği doğrudan Ziraat Bankası kartlarına (Başakkart vb.) sadece bu alımlarda kullanılmak üzere tanımlanırken; diğer desteklemelerin (örneğin yem bitkisi desteği) bir kısmı nakit olarak da ödenebiliyordu. Yeni modelde ödemelerin hasat takvimine göre planlanması ve kayıtlılık (ÇKS) şartı ön planda.