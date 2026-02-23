Ödeme Yöntemi

Eskiden mazot ve gübre desteği doğrudan Ziraat Bankası kartlarına (Başakkart vb.) sadece bu alımlarda kullanılmak üzere tanımlanırken; diğer desteklemelerin (örneğin yem bitkisi desteği) bir kısmı nakit olarak da ödenebiliyordu. Yeni modelde ödemelerin hasat takvimine göre planlanması ve kayıtlılık (ÇKS) şartı ön planda.