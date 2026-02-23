e-Devlet TOKİ kura ÇEKİLİŞİ sonuç ekranı: 500 bin TOKİ Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama

ŞUBAT 2026 KURA TAKVİMİ: HANGİ İLLERİN ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI?

2026 yılının Şubat ayı, TOKİ kura takvimi açısından en yoğun dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti. Yozgat ve Kütahya ile başlayan süreçte; Tekirdağ ve Balıkesir kuraları da tamamlandı. Haftanın devamında Eskişehir, Karaman, Konya ve Sakarya illerinde binlerce vatandaş yeni evlerine bir adım daha yaklaştı. 18-19 Şubat tarihlerinde Mersin, Kırklareli ve Diyarbakır illerinde yapılan çekilişlerin ardından bugün itibarıyla Adana, Çanakkale ve Gaziantep projeleri için noter huzurunda işlemler devam ediyor.