ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİH DUYURUSU: TOKİ Ankara kura çekiliş tarihi ne zaman 2026, duyuru geldi mi?

14:3923/02/2026, Pazartesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri 2026 yılı itibarıyla devam ediyor. Türkiye genelinde şimdiye kadar 69 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından gözler Ankara, İstanbul ve İzmir’e çevrildi. Özellikle Ankara’da başvuru yapan vatandaşlar, açıklanan takvim doğrultusunda kura tarihini merak ediyor.

TOKİ’nin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura süreci yeni haftada da sürerken, birçok ilde hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. 69 ilde tamamlanan çekilişlerin ardından Ankara’daki başvuru sahipleri için kura tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Süreç, TOKİ’nin yayımladığı resmi takvim doğrultusunda ilerliyor.

ANKARA TOKİ KURASI NE ZAMAN 2026?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara için kura çekim tarihine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Güncel duyurular incelendiğinde, Ankara’ya özel netleşmiş bir kura günü ve saat bilgisinin paylaşılmadığı görülüyor. TOKİ, kura takvimini resmî internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden ilan ediyor. Bu nedenle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak takip etmeleri önem taşıyor. Ankara’daki kura çekimine ilişkin tarih ve saat bilgisinin ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmî açıklamayla netlik kazanması bekleniyor.

2026 TOKİ ANKARA KONUT KURA DAĞILIMI

TOKİ tarafından paylaşılan verilere göre Ankara genelinde planlanan konut dağılımı şu şekilde:

Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan): 21.780 konut

Ankara Sincan Temelli: 4.000 konut

Akyurt: 150 konut

Ayaş: 150 konut

Bala: 110 konut

Beypazarı: 750 konut

Çamlıdere: 200 konut

Çubuk: 500 konut

Elmadağ: 500 konut

Evren: 41 konut

Güdül: 142 konut

Haymana: 150 konut

Kahramankazan: 300 konut

Kalecik: 150 konut

Kızılcahamam: 150 konut

Nallıhan: 200 konut

Nallıhan (Çayırhan): 100 konut

Polatlı: 1.500 konut

Şereflikoçhisar: 200 konut

TOKİ 23 ŞUBAT - 1 MART GÜNCEL KURA TAKVİMİ

TOKİ 23-28 Şubat yeni kura takvimi açıklandı;

Uşak 2.558 konut kura çekimi 24 Şubat Salı

Isparta 2.889 konut kura çekimi 25 Şubat Çarşamba

Burdur 2.206 konut kura çekimi 26 Şubat Perşembe

Edirne 2.530 Konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

Denizli 6.370 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

Osmaniye 2.990 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

