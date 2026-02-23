Emekli ikramiyesine 3'lü formül sıralandı: En az 5 bin TL hesabı çıktı

FORMÜLLERE GÖRE KİM NE ALACAK?

Bu yıl da iki bayram ikramiyesi alacak emekliler, tutarda yapılacak artışa kilitlendi. İlk ödeme, 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.

KABİNEYE GELİYOR

Artış yasa ile yapılacağı için düzenlemenin Meclis sürecinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta başlatılması bekleniyor. Kabine bugün Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nda da ikramiye artışının ele alınacağı belirtiliyor.

Dosya başına ikramiye 2023’te 2 bin lira, 2024’te 3 bin lira, 2025’te ise 4 bin lira olarak uygulanmıştı. Bu yıl için üç formül öne çıkıyor:

5 bin lira: Yüzde 25 artış, iki bayramda toplam 10 bin lira.

5 bin 500 lira: Yüzde 37,5 artış, toplam 11 bin lira.

6 bin lira: Yüzde 50 artış, toplam 12 bin lira.