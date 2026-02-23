Emekli ikramiyesine 3'lü formül sıralandı: En az 5 bin TL hesabı çıktı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi artışı için kritik gün geldi. Hükümetin gündeminde yer alan düzenlemenin, bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor. Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak ödeme tutarının artırılmasına yönelik üç farklı formül üzerinde durulurken, ikramiyenin en az 5 bin TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor.
Emekli bayram ikramiyesinde yapılacak artış için karar sürecine girildi. Kabine’nin bugün yapacağı toplantıda gündeme gelmesi beklenen düzenleme kapsamında, milyonlarca hak sahibine ödenecek tutarın artırılması planlanıyor. Kulislerde konuşulan üç ayrı senaryoya göre, mevcut 4 bin TL’lik ikramiyenin 5 bin TL ve üzerine çıkarılması değerlendiriliyor.
Yaklaşan Ramazan Bayramı, başta emekliler olmak üzere milyonların gözünü bayram ikramiyesine çevirdi.
FORMÜLLERE GÖRE KİM NE ALACAK?
Bu yıl da iki bayram ikramiyesi alacak emekliler, tutarda yapılacak artışa kilitlendi. İlk ödeme, 20 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak.
KABİNEYE GELİYOR
Artış yasa ile yapılacağı için düzenlemenin Meclis sürecinin bu hafta ya da önümüzdeki hafta başlatılması bekleniyor. Kabine bugün Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı’nda da ikramiye artışının ele alınacağı belirtiliyor.
Dosya başına ikramiye 2023’te 2 bin lira, 2024’te 3 bin lira, 2025’te ise 4 bin lira olarak uygulanmıştı. Bu yıl için üç formül öne çıkıyor:
5 bin lira: Yüzde 25 artış, iki bayramda toplam 10 bin lira.
5 bin 500 lira: Yüzde 37,5 artış, toplam 11 bin lira.
6 bin lira: Yüzde 50 artış, toplam 12 bin lira.
KİM, NE ALACAK?
İkramiye artışı; dul ve yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlara da aylık oranlarına göre yansıtılacak.
Ölüm aylığı oranı %75 olan eşe mevcutta 3 bin lira ödeniyor.
5 bin lira olursa: 3 bin 750 lira
5 bin 500 lira olursa: 4 bin 125 lira
6 bin lira olursa: 4 bin 500 lira
Ölüm aylığı oranı %50 olanlara mevcutta 2 bin lira ödeniyor.
5 bin lira olursa: 2 bin 500 lira
5 bin 500 lira olursa: 2 bin 750 lira
6 bin lira olursa: 3 bin lira
Ölüm aylığı oranı %25 olan yetim çocuklara mevcutta bin lira veriliyor.
5 bin lira olursa: bin 250 lira
5 bin 500 lira olursa: bin 375 lira
6 bin lira olursa: bin 500 lira
İki ayrı dosyadan aylık alanlara ise hangi dosyada oran daha yüksekse, ödeme o dosya üzerinden yapılacak. Örneğin hem kendi emekli aylığı hem de eşinden ölüm aylığı alan kişiye, yalnızca emekli aylığı kapsamında ikramiye ödenecek.
NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. 19 Mart Perşembe günü arefe. Buna göre ikramiyelerin 9-19 Mart tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Özellikle 15-19 Mart aralığı öne çıkıyor.
Kesin ödeme takvimini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak. Yasa düzenlemesi yetişirse ödemeler zamlı yapılacak, yetişmemesi halinde ise fark daha sonra hesaplara yatırılacak.