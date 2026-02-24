Yeni Şafak
TOKİ Konya konut kurası çekilişi sonuçları isim listesi

10:0224/02/2026, Salı
TOKİ tarafından başvurusu toplanan Konya merkez 2891/250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında beş projede toplam 2959 konut için bugün konut belirleme kurası çekiliyor. Kura çekilişi TOKİ Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yapılmakta. İşte, TOKİ Konya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Konya Merkez 2891/250000 Sosyal Konut Projesi hak sahipleri için; Konya Karatay Zirvecik Mah. 254 Konut Projesi 254, Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 3. Etap 601 Konut Projesi 600, Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 2. Etap 755 Konut Projesi 755, Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 1. Etap 906 Konut Projesi 906 ve Konya Selçuklu Ardıçlı Mah. 4. Etap 444 Konut Projesi 444 konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte, TOKİ Konya sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

KONYA MERKEZ HAK SAHİPLERİNİN KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

