TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi canlı izle

09:3424/02/2026, Salı
TOKİ Uşak kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun kurası, bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. Uşak TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek. İşte Uşak TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Uşak’ta inşa edilecek 2 bin 558 konutun hak sahiplerinin belirleneceği Uşak merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi 24 Şubat Salı günü Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 11:00’de yapılacak. İşte TOKİ Uşak kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi.

Uşak TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Uşak TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


UŞAK TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Uşak TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Uşak TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

