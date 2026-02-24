Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı gündemdeki yerini koruyor. Binlerce güvenlik görevlisi adayın gireceği sınavda, çoktan seçmeli 100 genel soru soruldu. Silahlı, silahsız ve silah farkı oturumlarından oluşan sınav takvimi belli oldu. Bu kapsamda “ÖGG sınavı soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2026 yılı takvimiyle birlikte, Özel Güvenlik Görevlisi adayları için yılın ilk sınav sonuç süreci resmen başlıyor. 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavı ile açılışı yapılacak olan bu yılki süreç, her iki ayda bir tekrarlanarak adaylara geniş bir katılım imkanı sunacak.
119. DÖNEM ÖGG SINAVI TAMAMLANDI!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 22 Şubat 2026 Pazar günü düzenlendi.
Silahlı sınava giren adaylara 100 adet çoktan seçmeli genel soru ve 25 adet silah bilgisi sorusu soruldu ve 150 dakika süre verildi.
Silahsız sınava giren adaylara, sadece 100 adet çoktan seçmeli genel soru soruldu ve 120 dakika süre verildi.
Silah farkı sınavında ise kursiyerlere sadece 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu soruldu ve 30 dakika süre verildi.
ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açılacak.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.
ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ