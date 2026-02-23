EMEKLİLERE 14 BİN TL PTT KAMPANYASI BAŞVURU 2026: Emeklilere Geri Ödemesiz 14 bin TL Destek Başvuru Şartları Neler, Kimler Başvurabilir?

EMEKLİLERE 14 BİN TL DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını belirten Uraloğlu, “PTT üzerinden anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı.

Başvuru sürecine de değinen Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti.