EMEKLİLERE 14 BİN TL PTT KAMPANYASI BAŞVURU 2026: Emeklilere Geri Ödemesiz 14 bin TL Destek Başvuru Şartları Neler, Kimler Başvurabilir?

Şubat ayında yapılan maaş artışının ardından bankalar emekli promosyonlarını güncelledi. Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni kampanyalarda nakit ödemeler yükselirken, emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini ve ek avantajların neler olduğunu araştırmaya başladı.
Emekli maaşlarına Şubat zammı sonrası bankalar harekete geçti. Artan promosyon tutarlarıyla birlikte emekliler için cazip teklifler sunulurken, maaşını taşımak isteyenler en yüksek ödemeyi veren bankaları ve sunulan ek fırsatları mercek altına aldı.
EMEKLİLERE 14 BİN TL DESTEK PAKETİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Emekli Ödeme Kampanyası kapsamında, belirli şartları sağlayan emeklilere 14 bin liraya kadar geri ödemesiz nakit destek sağlanacağını açıkladı.
PTT 14 BİN TL EMEKLİ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bakan Uraloğlu, kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini ifade ederek, “Bu şartı sağlayan emeklilerimiz, gerçekleştirdikleri ek işlemlerle birlikte kademeli olarak nakit ödeme alabiliyor” açıklamasında bulundu.
EMEKLİLERE 14 BİN TL DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyanın detaylarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını belirten Uraloğlu, “PTT üzerinden anlaşmalı bankada Kredili Destek Hesabı açan emeklilerimize 2 bin lira, yine PTT aracılığıyla anlaşmalı bankadan 2 bin lira tutarında repo alımı yapanlara da 2 bin lira ödeme veriliyor. Böylece geri ödemesiz toplam destek tutarı 14 bin liraya kadar ulaşıyor” ifadelerini kullandı.
Başvuru sürecine de değinen Uraloğlu, kampanya başvurularının emekli müşteriler tarafından tüm PTT iş yerlerinden gerçekleştirilebileceğini ifade etti.