BİM 27 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU: Isıtıcı çeşitleri, merdiven, dikey süpürge, tencere ve kahve makinesi...

Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan BİM, 20-27 Şubat tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında küçük ev aletlerinden ısıtıcılara, temizlik ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunurken, vatandaşlar indirimli fiyatları ve kampanya detaylarını araştırmaya başladı.
BİM 20 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU 2026
65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL
55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Televizyon 32.490 TL
32 İnç Full HD Qled Televizyon 8.990 TL
Taşınabilir Fotoğraf Makinesi 3.990 TL
8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL
S40 Tablet 4.990 TL
Kablosuz Kulaklık 899 TL
Karaoke Mikrofon 599 TL
Akıllı Duvar Priz 399 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL
Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
Led Işıklı Su Isıtıcı (Kettle) 549 TL
Dijital Baskül Siyah 399 TL
Halı Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL
Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL
El Blender Set 1.690 TL
Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL
Kelebek Kurutmalık 719 TL
Ütü Masası 879 TL
2 Katlı Şampuanlık 249 TL
Sensörlü Çöp Kovası 599 TL