BİM 27 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU: Isıtıcı çeşitleri, merdiven, dikey süpürge, tencere ve kahve makinesi...

BİM 27 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU: Isıtıcı çeşitleri, merdiven, dikey süpürge, tencere ve kahve makinesi...

13:4223/02/2026, Pazartesi
Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan BİM, 20-27 Şubat tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında küçük ev aletlerinden ısıtıcılara, temizlik ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunurken, vatandaşlar indirimli fiyatları ve kampanya detaylarını araştırmaya başladı.

27 Şubat Cuma günü için hazırlanan yeni kampanya kataloğunu yayımlayan BİM, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekti. Dikey süpürgeden kahve makinesine, şömine ısıtıcıdan battaniyeye kadar pek çok ürün uygun fiyatlarla raflara gelecek.

BİM 20 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU 2026

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Televizyon 32.490 TL

32 İnç Full HD Qled Televizyon 8.990 TL

Taşınabilir Fotoğraf Makinesi 3.990 TL

8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL

S40 Tablet 4.990 TL

Kablosuz Kulaklık 899 TL

Karaoke Mikrofon 599 TL

Akıllı Duvar Priz 399 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Led Işıklı Su Isıtıcı (Kettle) 549 TL

Dijital Baskül Siyah 399 TL

Halı Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

El Blender Set 1.690 TL

Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL

Kelebek Kurutmalık 719 TL

Ütü Masası 879 TL

2 Katlı Şampuanlık 249 TL

Sensörlü Çöp Kovası 599 TL

