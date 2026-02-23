Yeni Şafak
Hafıza'nın 112'nci bölümünde 'cinsiyeti terk etme yaşının yükseltilmesi' masada: Yeni yasa gençleri neye karşı koruyor?

22:0523/02/2026, Pazartesi
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.
Ersin Çelik ile İbrahim Ufuk Kaynak, gündeme dair gelişmeleri Hafıza'da ele alıyor.

Yeni Şafak’ın ilgiyle takip edilen programı Hafıza, 112'nci bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Gazeteci Ersin Çelik ve Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, cinsiyet terk etme yaşının 18'den 25'e çıkması kararının sebeplerini ve sonuçlarını değerlendiriyor.

Yeni Şafak’ın ses getiren serisi Hafıza, 'Büyük Resim' manşetiyle yayınlandığı yeni sezonunda 112'nci bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak'ın Türkiye'de, bölgede ve küreselde gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdiği programın bu bölümünde cinsiyet terk etme yaşının 18'den 25'e çıkması kararının sebepleri ve sonuçları değerlendiriliyor.

Hafıza'nın yeni bölümünü izlemek için:



