Hafıza'nın 112'nci bölümünde 'cinsiyeti terk etme yaşının yükseltilmesi' masada: Yeni yasa gençleri neye karşı koruyor?

Gazeteci Ersin Çelik ile Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak'ın Türkiye'de, bölgede ve küreselde gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdiği programın bu bölümünde cinsiyet terk etme yaşının 18'den 25'e çıkması kararının sebepleri ve sonuçları değerlendiriliyor.