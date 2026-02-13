Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
YDS 2026 SINAV TARİHLERİ! ÖSYM sınav takvimi ile YDS/1, YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

YDS 2026 SINAV TARİHLERİ! ÖSYM sınav takvimi ile YDS/1, YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak?

15:2013/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

ÖSYM, milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 yılı sınav takvimini yayımladı. YDS sınavına girmeyi düşünen adaylar için sınav tarihleri ve başvuruların alınacağı tarihleri Yabancı Dil Sınavı'nın 2026 yılında yapılacak oturum tarihleri, başvuru ve sonuç tarihi bilgisi açıklandı. ÖSYM sınav takvimi ile YDS/1, YDS/2 sınav başvuruları ne zaman? İşte tarihleri.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ersoy “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu.

YDS 2026 SINAV TARİHLERİ

2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ilk YDS sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. YDS/2 sınavı ise 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

e-YDS SINAV TARİHLERİ

Gerçekleştirilecek olan ilk e-YDS sınavı İngilizce alanını kapsayacak ve 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

İkinci e-YDS sınavı 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

Üçüncü e-YDS sınavı Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Dördüncü e-YDS sınavı İngilizce olarak 2 Mayıs tarihinde,

Beşinci e-YDS İspanyolca ve İtalyanca dillerinde 3 Mayıs tarihinde

Altıncı e-YDS 27 Haziran tarihinde İngilizce

Yedinci e-YDS Arapça ve Rusça dillerinde 28 Haziran

Sekizinci e-YDS Almanca ve Fransızca dillerinde 4 Temmuz

Dokuzuncu e-YDS İngilizce 22 Ağustos

Onuncu e-YDS İngilizce 26 Eylül tarihinde

On birinci e-YDS Farsça ve İngilizce 17 Ekim tarihinde

On ikinci e-YDS İngilizce ve 19 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.














YDS BAŞVURU TARİHLERİ

YDS/1 başvuruları 18-26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

YDS/2 başvuruları 30 Eylül 8 Ekim tarihleri arasında alınacak.


#yds
#yds sınavı
#ösym
#2026 yds
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis'ten geçti: Trafik cezaları katlandı! İşte kalem kalem tutarlar…