ÖSYM, milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 yılı sınav takvimini yayımladı. YDS sınavına girmeyi düşünen adaylar için sınav tarihleri ve başvuruların alınacağı tarihleri Yabancı Dil Sınavı'nın 2026 yılında yapılacak oturum tarihleri, başvuru ve sonuç tarihi bilgisi açıklandı. ÖSYM sınav takvimi ile YDS/1, YDS/2 sınav başvuruları ne zaman? İşte tarihleri.

1 /4 ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Prof. Dr. Ersoy “Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu.

2 /4 YDS 2026 SINAV TARİHLERİ 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ilk YDS sınavı 5 Nisan 2026 tarihinde yapılacak. YDS/2 sınavı ise 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

3 /4 e-YDS SINAV TARİHLERİ Gerçekleştirilecek olan ilk e-YDS sınavı İngilizce alanını kapsayacak ve 24 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. İkinci e-YDS sınavı 14 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü e-YDS sınavı Farsça, Yunanca ve Bulgarca dillerinde 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek. Dördüncü e-YDS sınavı İngilizce olarak 2 Mayıs tarihinde, Beşinci e-YDS İspanyolca ve İtalyanca dillerinde 3 Mayıs tarihinde Altıncı e-YDS 27 Haziran tarihinde İngilizce Yedinci e-YDS Arapça ve Rusça dillerinde 28 Haziran Sekizinci e-YDS Almanca ve Fransızca dillerinde 4 Temmuz Dokuzuncu e-YDS İngilizce 22 Ağustos Onuncu e-YDS İngilizce 26 Eylül tarihinde On birinci e-YDS Farsça ve İngilizce 17 Ekim tarihinde On ikinci e-YDS İngilizce ve 19 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

























