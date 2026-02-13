EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

2000 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor. Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.