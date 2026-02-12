Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bitlis'te okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması gel mi?

Bitlis'te okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması gel mi?

15:3112/02/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Peki yarın okul tatil mi, Bitlis Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bitlis'in Hizan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle de park halindeki araçlar kara gömüldü.

Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.

Bitlis'te kar yağışı var mı okullar tatil mi?

Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Bitlis'te okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 13 Şubat Cuma günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi.

#Bitlis
#Bitlis'te kar yağışı
#Okul
#tatil
#Bitlis Valiliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvurusu ne zaman? ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri