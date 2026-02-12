Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bitlis'te, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Peki yarın okul tatil mi, Bitlis Valiliğinden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bitlis'in Hizan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yerini kara bıraktı. Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezindeki kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise 35 santimetreyi buldu. Yoğun kar nedeniyle 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi’ne ait 10 ayrı şantiyede bulunan 70 iş makinesi ve 90 personelle yol açma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Kent merkezinde yoğun kar nedeniyle de park halindeki araçlar kara gömüldü.
Kentte kar nedeniyle yolu kapanan 62 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için köy yollarını kısa sürede ulaşıma açacaklarını kaydetti.
Bitlis'te kar yağışı var mı okullar tatil mi?
Meteoroloji’nin kuvvetli kar yağışı uyarısı sonrası öğrenci ve veliler Bitlis'te okullar tatil mi, yarın okul var mı, Valilikten 13 Şubat Cuma günü için kar tatili açıklaması henüz gelmedi.