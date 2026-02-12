ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 12-13-14 ŞUBAT 2026! Çankaya, Yenimahalle, Polatlı elektrik kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

ANKARA ELEKTİK KESİNTİSİ 12-13 ŞUBAT

Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde 11, 12 ve 13 Şubat 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacak.

ÇANKAYA

11 Şubat 2026 tarihinde Çankaya ilçesinde birden fazla noktada şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Saat 09.00 ile 15.00 arasında 2700 Yeni Atılım Sitesi ve 141 Sokak etkilenecektir. Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında 3359 Sokak, Alacaatlı Elmalı Mevkii, Alacaatlı Mahallesi, 3362, 5034 ve 5036 numaralı sokaklarda kesinti yapılacaktır. 11 Şubat günü ayrıca saat 14.00 ile 17.00 arasında Yeşilbayır Köyü Kooperatifi, 3341 Sokak, Yeşil Barış Sitesi ve 3346 Sokak kesintiden etkilenecektir.

12 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Çoruh, Dalaman, Sarısu, Fırat, Dicle, Ceyhan, Angora, Dumluca ve Delice sokakları ile çevresinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 14.00 ile 17.00 arasında Dodurga Mahallesi başta olmak üzere İletim, Özseçkinköy Sitesi, Şafak, Çayırhan Nergis Sitesi, Görkemkent Sitesi, Gizem Sitesi, Cennet Doğa, Odabaşı ve çevresindeki sokaklar kesintiden etkilenecektir.

13 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında 665, 554, 555, Karataş ve 555 Caddesi kesintiden etkilenecektir. 13 Şubat gecesi saat 20.00 ile 01.00 arasında ise Dumlupınar Mahallesi’nde kesinti uygulanacaktır.