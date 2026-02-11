Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor mu? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimde en çok merak edilen başlıkların başında okullar ne zaman kapanacak ve 2. ara tatil tarihleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre ikinci dönem ara tatili mart ayında uygulanacak ve Ramazan Bayramı ile aynı dönemde yapılacak.