Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor mu? 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimiyle birlikte okulların kapanış tarihi ve ikinci ara tatil netleşti. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve veli, mart ayında yapılacak ara tatilin günlerini merak ediyor. İkinci dönem ara tatili, Ramazan Bayramı ile aynı haftaya denk gelirken, hafta sonlarıyla birlikte toplam dokuz gün sürecek.
2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimde en çok merak edilen başlıkların başında okullar ne zaman kapanacak ve 2. ara tatil tarihleri yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre ikinci dönem ara tatili mart ayında uygulanacak ve Ramazan Bayramı ile aynı dönemde yapılacak.
İkinci dönem ara tatili hangi günlerde olacak?
Türkiye’de tüm resmi ve özel okulları kapsayan ikinci ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tatil süreci 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü derslerin bitmesiyle birlikte ara tatile çıkmış olacak.
Ara tatil kaç gün sürecek?
Beş günlük ara tatil, hafta sonlarıyla birleştiğinde toplam dokuz gün olacak. Böylece öğrenciler ve öğretmenler, ikinci dönemin ortasında kısa bir dinlenme fırsatı yakalayacak. Tatilin bu yıl Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk gelmesi dikkat çekiyor.
Okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacak?
Ara tatilin ardından okullarda ders zili 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden çalacak. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılında öne çıkan tarihler
Okullar 8 Eylül 2025’te açıldı. Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025’te yapıldı. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında uygulanırken, ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 haftasında gerçekleştirilecek.