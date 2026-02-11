AJet uçağında sigara içen sosyal medya fenomeni kara listeye alındı

AJet uçağında seyahat eden bir yolcu uçakta sigara içtiği görüntüleri sanal medya hesabında paylaştı. Bunun üzerine havayolu şirketi yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti.

Sosyal Medyada "Erkan Abi" ismiyle bilinen fenomen yolcu, AJet'e ait uçakta yolculuk sırasında sigara yaktı. Yasak olmasına rağmen sigara yakan yolcu o görüntüleri sanal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sanal medyaya yayılmasının ardından AJet yolcuyu kara listeye alarak uçuşlardan men etti. Sivil havacılık kurallarına göre uçak içerisinde tütün ve buna benzer ürünleri kullanan yolculara 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor.