Türk bayrağı ve Atatürk’e hakaret cezasız kalmadı: Apar topar gözaltına alındı

Türk bayrağı ve Atatürk’e hakaret cezasız kalmadı: Apar topar gözaltına alındı

13:3411/02/2026, Çarşamba
DHA
Şanlıurfa'da polis, sanal medya üzerinden Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettikleri iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden Atatürk aleyhine paylaşımlar yaptığı belirlenen C.K. ile Türk bayrağı ve İstiklal Marşı’nın bulunduğu bir sayfanın yakıldığı anlara ait videoyu övücü nitelikte paylaştığı tespit edilen K.T.’yi, düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde av tüfeği ile cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, K.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




