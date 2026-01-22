Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tutuklama kararı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir evin balkonundaki Türk bayrağına alıp sokağa atan şüpheli tutuklandı.
Iğdır'da Tuzluca ilçesinde 20 Ocak günü saat 21.30 sıralarında meydana gelen olaya ilişkin ekipler harekete geçmişti.
Evin balkonunda asılı bulunan Türk bayrağı bir kişi tarafından alınıp sokağa atıldığı olaya şahitlik edenler tarafından ekiplere ihbar edildi.
Tutuklandı
Yapılan araştırmada, şüphelinin B.G. olduğu tespit edildi. B.G., ‘Devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.