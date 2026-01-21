Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
WhatsApp Web’de beklenen özellik test aşamasına geçti

WhatsApp Web’de beklenen özellik test aşamasına geçti

23:1821/01/2026, Çarşamba
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
WhatsApp Web’de beklenen özellik test aşamasına geçti
WhatsApp Web’de beklenen özellik test aşamasına geçti

WhatsApp, web sürümünü mobil uygulamalara yaklaştıracak önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Tarayıcı üzerinden grup sesli ve görüntülü arama yapılmasına imkân tanıyacak yeni özellikler test aşamasına girdi. Böylece kullanıcılar, ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan WhatsApp Web üzerinden çoklu aramalara katılabilecek.

WhatsApp, uzun süredir sınırlı kalan web deneyimini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Son beta sürümlerde ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp Web üzerinden grup sesli ve görüntülü arama desteği aktif olarak deneniyor. Bu adım, web sürümünü Android, iOS ve masaüstü uygulamalarıyla daha uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyor.

Web üzerinden arama dönemi

Daha önce bireysel aramalar için altyapı hazırlığı yapan WhatsApp, şimdi odağını grup görüşmelerine çevirmiş durumda. Kullanıcılar, farklı cihazlara bağlı kalmadan yalnızca tarayıcı üzerinden grup aramalarına katılabilecek. Özellikle kişisel bilgisayarına uygulama kurmak istemeyenler için bu özellik önemli bir kolaylık sunacak.

Grup aramalarında teknik sınırlar

Mobil uygulamalarda olduğu gibi WhatsApp Web’de de grup aramalarına belirli bir katılımcı sınırı getirilecek. İlk aşamada 32 kişiye kadar destek verilmesi bekleniyor. Bu sınırlamanın, bağlantı kalitesini ve görüşme istikrarını korumaya yönelik olduğu belirtiliyor. Katılımcı sayısının ilerleyen dönemlerde artırılıp artırılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Arama linkleri ve planlama özelliği

Web sürümüne eklenmesi planlanan bir diğer yenilik ise arama linkleri. Kullanıcılar, grup sohbetleri içinden sesli ya da görüntülü arama bağlantısı oluşturabilecek ve bu bağlantıyı paylaşarak katılım sağlayabilecek. Ayrıca planlı aramalar da WhatsApp Web’e taşınıyor. Bu özellik sayesinde aramalar için tarih ve saat bilgisi eklenebilecek, ilgili kişiler önceden bilgilendirilebilecek.

WhatsApp Web’de grup sesli ve görüntülü arama, arama linkleri ve planlı aramalar şu an geliştirme sürecinde bulunuyor. Özelliklerin ne zaman tüm kullanıcıların erişimine açılacağına dair resmi bir tarih paylaşılmış değil. Şirket, genel kullanıma geçiş öncesinde performans ve stabilite iyileştirmelerine odaklanmayı sürdürüyor.

#whatsapp
#whatsapp web
#grup sesli arama
#grup görüntülü arama
#web aramaları
#tarayıcı aramaları
#anlık mesajlaşma
#mesajlaşma uygulamaları
#grup görüşmeleri
#çoklu aramalar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe-Aston Villa maçı şifresiz kanalda mı? İşte yayın bilgileri