WhatsApp Web’de beklenen özellik test aşamasına geçti

WhatsApp, uzun süredir sınırlı kalan web deneyimini güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Son beta sürümlerde ortaya çıkan bilgilere göre, WhatsApp Web üzerinden grup sesli ve görüntülü arama desteği aktif olarak deneniyor. Bu adım, web sürümünü Android, iOS ve masaüstü uygulamalarıyla daha uyumlu hâle getirmeyi amaçlıyor.

Web üzerinden arama dönemi

Daha önce bireysel aramalar için altyapı hazırlığı yapan WhatsApp, şimdi odağını grup görüşmelerine çevirmiş durumda. Kullanıcılar, farklı cihazlara bağlı kalmadan yalnızca tarayıcı üzerinden grup aramalarına katılabilecek. Özellikle kişisel bilgisayarına uygulama kurmak istemeyenler için bu özellik önemli bir kolaylık sunacak.

Grup aramalarında teknik sınırlar

Mobil uygulamalarda olduğu gibi WhatsApp Web’de de grup aramalarına belirli bir katılımcı sınırı getirilecek. İlk aşamada 32 kişiye kadar destek verilmesi bekleniyor. Bu sınırlamanın, bağlantı kalitesini ve görüşme istikrarını korumaya yönelik olduğu belirtiliyor. Katılımcı sayısının ilerleyen dönemlerde artırılıp artırılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Arama linkleri ve planlama özelliği

Web sürümüne eklenmesi planlanan bir diğer yenilik ise arama linkleri. Kullanıcılar, grup sohbetleri içinden sesli ya da görüntülü arama bağlantısı oluşturabilecek ve bu bağlantıyı paylaşarak katılım sağlayabilecek. Ayrıca planlı aramalar da WhatsApp Web’e taşınıyor. Bu özellik sayesinde aramalar için tarih ve saat bilgisi eklenebilecek, ilgili kişiler önceden bilgilendirilebilecek.