Ramazan Bayramı ve Arefe günü ne zaman? 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? İşte tarihler

2026 Ramazan Bayramı tarihleri ve bayram tatili süresi milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak, arefe günü ise 19 Mart Perşembe olacak. Peki 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, tatil 9 güne uzatılacak mı? İşte arefe günü ve bayram günleriyle 2026 Ramazan Bayramı takvimi.
Ramazan Bayramı 2026 tarihleri ve bayram tatili süresi Türkiye’de milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026’da başladı. Müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı ise bu yıl 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak.
Ramazan Bayramı 2026 hangi gün?
2026 yılında Ramazan Bayramı mart ayına denk geliyor. Bayramın arifesi 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın üç günü ise hafta sonuna denk geliyor.
Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Bu tarihlerle birlikte resmi bayram tatili cuma günü başlayıp hafta sonu ile birlikte tamamlanmış olacak.
Arefe günü ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günü olacak. Türkiye’de geleneksel olarak arefe günü öğleden sonra kamu kurumlarında yarım gün tatil uygulanıyor.
Ramazan ayı boyunca ibadetlerini sürdüren vatandaşlar, arefe günü hazırlıklarını tamamlayarak bayram sabahına hazırlanacak.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Son yıllarda Türkiye’de Ramazan Bayramı tatilinin idari izinlerle 9 güne uzatıldığı dönemler olmuştu. Ancak 2026 yılı takvimine göre bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle resmi tatilin uzatılması ihtimali düşük görülüyor.
Bu nedenle mevcut takvimde Ramazan Bayramı tatili, arefe günü yarım gün ve bayramın üç günüyle sınırlı olacak.
Ramazan Bayramı ara tatille birleşiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 eğitim öğretim takvimine göre okullarda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında yapılacak. Böylece öğrenciler için ara tatil ile Ramazan Bayramı günleri aynı döneme denk gelmiş olacak.
Bu durum özellikle öğrenciler ve veliler açısından tatil planlarının erkenden yapılmasına imkan sağlayacak.