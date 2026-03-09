Yeni Şafak
Pezeşkiyan: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

23:099/03/2026, Pazartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, İran'dan Türkiye'ye yönelik füze ateşlenmesine ilişkin, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Pezeşkiyan, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz, füzeler bizim değildi." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti.

Pezeşkiyan,
"Türkiye ile çatışma istemiyoruz, füzeler bizim değildi."
ifadelerini kullandı.


