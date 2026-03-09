Pezeşkiyan: Türkiye ile çatışma istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan telefonda görüştü. Son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, İran'dan Türkiye'ye yönelik füze ateşlenmesine ilişkin, "Türkiye ile çatışma istemiyoruz." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddiaların ortadan kaldırılması için iki ülkenin ortak bir inceleme ekibi kurabileceğini belirtti.