TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? 9 Mart TOKİ Muğla canlı yayın ve sonuç sayfası

TOKİ Muğla kura çekilişi için tarih ve saat netleşti. Daha önce ertelenen TOKİ Muğla kura çekimi, 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği TOKİ Muğla kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet kura sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Peki TOKİ Muğla kura çekilişi canlı nasıl izlenir, isim listesi nereden öğrenilir, ilçe ilçe konut dağılımı nasıl olacak? İşte Muğla TOKİ kura sonuçları, canlı yayın ekranı ve tüm detaylar…

1 /9 TOKİ’nin “500 bin sosyal konut” programı kapsamında Muğla’da inşa edilecek konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişi için geri sayım başladı. Daha önce ertelenen TOKİ Muğla kura çekilişi, güncellenen takvime göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü yapılacak. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleştirilecek ve toplam 6 bin 417 konutun hak sahipleri belirlenecek.

2 /9 TOKİ Muğla kurası ertelenmişti

Muğla’daki kura çekilişi başlangıçta 4 Mart 2026 tarihinde planlanmıştı. Ancak TOKİ’nin resmi internet sayfasında yapılan güncellemeyle kura tarihinin ileri bir tarihe alındığı duyuruldu. Kurum tarafından açıklanan yeni takvimle birlikte kura çekilişinin bu hafta yapılacağı netleşti.

3 /9 Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TOKİ Muğla kura çekimi 9 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Noter gözetiminde yapılacak çekilişle birlikte Muğla genelinde planlanan sosyal konutların hak sahipleri resmi olarak belirlenecek. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde ilan edilecek.

4 /9

Kura çekilişi canlı nasıl izlenecek?

Kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Başvuru sahipleri çekilişi internet üzerinden takip edebilecek. Böylece hak sahipliği belirleme süreci kamuoyuna açık şekilde izlenebilecek. TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



5 /9

TOKİ Muğla kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Çekiliş tamamlandıktan sonra hak sahipleri TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kesinleşen listeler noter onayının ardından akşam saatlerinde e-Devlet sistemi üzerinden de erişime açılacak. Başvuru sahipleri T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilecek.

TOKİ MUĞLA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

6 /9

Muğla’da konutların ilçelere göre dağılımı

TOKİ tarafından Muğla genelinde yapılacak sosyal konutlar farklı ilçelere dağıtıldı. Buna göre konutların büyük bölümü merkez ilçede planlandı.

Menteşe (Merkez): 5.400 konut

Bodrum: 500 konut

Fethiye: 150 konut

Kavaklıdere: 50 konut

Köyceğiz: 42 konut

Milas: 200 konut

Seydikemer: 75 konut



7 /9

Başvurusu reddedilenler ve kabul edilenler açıklandı

TOKİ, Muğla’daki başvuruların değerlendirme sonuçlarını da kamuoyuyla paylaştı. Başvuru şartlarını karşılamayan adayların isimleri kurumun resmi sayfasında yayımlandı ve bu kişiler kura çekilişine dahil edilmedi. Şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler ve çok çocuklu aileler gibi kategorilerde başvurusu kabul edilen vatandaşlar ise kura sürecine katılma hakkı elde etti.

TOKİ MUĞLA KABUL VE RED LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ



8 /9 78 ilde kura süreci tamamlandı

“Yüzyılın Konut Projesi” olarak duyurulan sosyal konut programında kura çekilişleri Türkiye genelinde devam ediyor. 29 Aralık 2025’te başlayan süreç kapsamında şimdiye kadar 78 ilde toplam 397 bin 215 konutun hak sahipleri belirlenmiş oldu. Son olarak İzmir ve Hatay’da yapılan kura çekimleriyle programın büyük bölümü tamamlandı.