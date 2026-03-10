Emekli maaşları Mart ayında bayramdan önce mi yatacak, erken mi ödenecek? Memur ve emekli maaşları ne zaman yatar?

Mart ayında emekli maaşı ödemeleri başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin aylıkları tahsis numarası ve sigorta koluna göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ramazan Bayramı’nın 20 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle bazı emekliler, maaşların bayramdan önce ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor.
Memur emeklileri maaşlarını her ayın 5’ine kadar alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ödeme günleri farklılık gösteriyor. Bayram süresince bankalar ve birçok kamu kurumunun kapalı olacak olması, ödeme takviminde değişiklik yapılabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2026?
Ramazan Bayramı 20 Mart ile 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Ancak Mart emekli maaşı ödeme tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Diğer taraftan 19 Mart ise arefe günü bankalar yarım gün açık olacak. Bu nedenle erken emekli maaşlarının 9 Mart ile 15 Mart tarihleri arasında veya bayram gününe kadar sicil numaralarına göre kademeli olarak hesaplara aktarılması gerekiyor.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. SGK bayram ikramiye ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak takvim detayı göz önüne alındığında 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde, ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında veya bayram tarihine kadar banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.
BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir dizi mali düzenlemeyi içeren yeni kanun teklifine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışına dair konuşan Güler, mevcut ekonomik tabloyu ve bütçe imkanlarını işaret ederek güncel durumu paylaştı.
Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.
4B BAĞKUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TAKVİMİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
TAHSİS NUMARASINA GÖRE 4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.