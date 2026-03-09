Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 9 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri

İftar duası

İftar sırasında okunabilecek dua şu şekilde aktarılıyor:





Arapça okunuşu:

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”





Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim ve sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”