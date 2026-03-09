Yeni Şafak
Bugün iftar saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 9 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri

17:529/03/2026, Pazartesi
Ramazan ayında oruç tutan milyonlarca vatandaş 9 Mart 2026 Pazartesi günü için iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi’ne göre İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde iftar vakitleri açıklandı. İftar saatleri, şehirlerin coğrafi konumuna ve günün uzunluğuna göre farklılık gösteriyor.

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, 9 Mart 2026 Pazartesi günü için iftar saati ve akşam ezanı vakti bilgilerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde iftarın hangi saatte yapılacağını ortaya koydu. Türkiye genelinde iftar vakitleri şehirlerin konumuna bağlı olarak birkaç dakika farklılık gösterebiliyor.


İstanbul’da iftar saati


Diyanet verilerine göre 9 Mart 2026 Pazartesi günü İstanbul’da iftar vakti 19.10 olarak belirlendi. İstanbul’da oruç tutan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftarlarını açacak.


Ankara’da iftar saati


Başkent Ankara’da yaşayan vatandaşlar için 9 Mart 2026 iftar vakti 18.55 olarak açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı imsakiye bilgilerine göre akşam ezanı bu saatte okunacak ve oruçlar açılacak.

İzmir’de iftar saati


Ege Bölgesi’nin büyük şehirlerinden İzmir’de ise iftar vakti 19.19 olarak duyuruldu. İzmir’de yaşayan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla birlikte iftar sofralarına oturacak.

İftar duası

İftar sırasında okunabilecek dua şu şekilde aktarılıyor:


Arapça okunuşu:

“Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme’l-ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.”


Türkçe anlamı:

“Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim ve sana güvendim. Senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.”

