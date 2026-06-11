MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA AÇIKLANDI 2026! TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Faizler düşecek mi, serbest mi kalacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haziran ayı faiz kararıyla birlikte piyasalarda bekleyiş sona erdi. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen toplantının ardından politika faizine ilişkin yeni yol haritası netleşirken, kararın döviz kuru, mevduat getirileri ve kredi maliyetleri üzerindeki olası etkileri gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Ekonomi yönetiminin en önemli başlıklarından biri olan faiz kararı açıklandı. Enflasyonla mücadele süreci ve iç talebe yönelik gelişmeler ışığında alınan karar, finans piyasalarının yönü açısından kritik önem taşırken, gözler şimdi Merkez Bankası'nın sonraki adımlarına çevrildi.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Haziran 2026 dönemine ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısı, 11 Haziran Perşembe günü gerçekleştirildi. Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği bu kritik toplantının ardından alınacak faiz kararı, aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşıldı. Piyasaların yönünü etkileyebilecek bu açıklama öncesinde yatırımcılar ve finans dünyası gelişmeleri anbean izliyor.
NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, bir önceki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faiz oranında değişikliğe gitmeyerek yüzde 37 düzeyini korumuştu.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI HAZİRAN 2026 BELLİ OLDU
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.