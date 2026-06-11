M7 metrosu ne zaman açılacak? M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı açıldı mı, tarih duyurusu geldi mi?

İstanbul'da her gün yüz binlerce yolcunun kullandığı M7 Yıldız–Mahmutbey Metro Hattı'nda devam eden çalışmalar nedeniyle Mecidiyeköy istasyonunun ne zaman yeniden tam kapasiteyle hizmet vereceği merak konusu olmaya devam ediyor. Teknik ekiplerin ray altyapısında yürüttüğü çalışmalar sürerken, yolcular gözünü yapılacak resmi açıklamalara çevirdi.
M7 Metro Hattı'nın en kritik duraklarından biri olan Mecidiyeköy'de devam eden onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar gündemdeki yerini koruyor. Yer altı suyu kaynaklı teknik sorunların giderilmesi için çalışmalar sürerken, istasyonun açılış tarihine ilişkin araştırmalar hız kazandı.
M7 METRO DURAĞI AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?
M7 Mecidiyeköy Metro durağı henüz açılmadı. Konuya ilişkin açılış tarihi de henüz duyurulmadı.
M7 METRO SEFERLERİ
• Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz,
• Yıldız-Mecidiyeköy arasında normal tarife ile kesintisiz,
• Nurtepe-Çağlayan arasında 12 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacaktır.