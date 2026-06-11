Sosyal yardım ödemeleri değişecek! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak 2026?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca asgari ücretli çalışan ara zam ihtimaline odaklandı. Memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal yardım ödemelerinde artış beklentisi güçlenirken, özel sektörde çalışanlar da asgari ücret için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Gözler hükümetten ve ekonomi yönetiminden gelecek olası açıklamalara çevrildi.
Yılın ikinci yarısına girilirken asgari ücret tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Ocak ayında yüzde 27 artışla 28 bin 75 liraya yükselen asgari ücret için temmuz ayında ek bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor.
TEMMUZDA MAAŞLARLA BİRLİKTE SOSYAL ÖDEMELER DE YÜKSELECEK
Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca memur ve emekli zam hesabına odaklandı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak maaş artışları yalnızca aylıkları değil, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan birçok sosyal destek ve ödemeyi de etkileyecek. Memur maaşlarında yaşanacak artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımları ve çeşitli sosyal destek kalemlerinde yeni tutarlar devreye girecek.
SOSYAL YARDIMLARDA YENİ TUTARLAR GÜNDEME GELECEK
Temmuz zammının ardından memur maaş katsayısına bağlı ödemeler yeniden hesaplanacak. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım desteği ve benzeri sosyal yardımlarda artış yaşanması bekleniyor. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı da memur maaş katsayısındaki değişime paralel olarak yükselecek.
BEDELLİ ASKERLİK VE BURSLAR DA ETKİLENECEK
Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti de temmuz ayında yeniden hesaplanacak. Aynı şekilde bursluluk parası olarak bilinen İOKBS ödemelerinde de artış gerçekleşecek. Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından bu kalemlerde uygulanacak yeni rakamlar netleşecek.
ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM BEKLENTİSİ
Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, ekonomi yönetiminden bu yönde resmi bir adım gelmedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ara zam konusunda açıklanmış bir çalışma bulunmuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de son değerlendirmesinde gündemlerinde asgari ücret artışına ilişkin bir düzenleme olmadığını ifade etmişti.
SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR DOĞRULANMADI
Son dönemde bazı sosyal medya hesaplarında ve çeşitli internet sitelerinde temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı yönünde paylaşımlar yer aldı.
Ancak şu ana kadar bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Mevcut tabloya göre asgari ücrette bir sonraki artışın Ocak 2027 döneminde yapılması bekleniyor.