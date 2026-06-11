Sosyal yardım ödemeleri değişecek! Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak 2026?

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM BEKLENTİSİ

Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, ekonomi yönetiminden bu yönde resmi bir adım gelmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ara zam konusunda açıklanmış bir çalışma bulunmuyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de son değerlendirmesinde gündemlerinde asgari ücret artışına ilişkin bir düzenleme olmadığını ifade etmişti.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR DOĞRULANMADI

Son dönemde bazı sosyal medya hesaplarında ve çeşitli internet sitelerinde temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacağı yönünde paylaşımlar yer aldı.

Ancak şu ana kadar bu iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Mevcut tabloya göre asgari ücrette bir sonraki artışın Ocak 2027 döneminde yapılması bekleniyor.