Haziran ayının ortalarına girilmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve veli gözünü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak 2026-2027 eğitim öğretim takvimine çevirdi. MEB 2026 - 2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı mı? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar.
MEB 2026 - 2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılına ait resmi akademik çalışma takvimini genellikle her yılın Haziran veya Temmuz ayları içerisinde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu doğrultuda 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait resmi ve kesinleşmiş takvim henüz bakanlık tarafından resmi olarak ilan edilmedi.
2026 YILI YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni okul döneminin ne zaman başlayacağını doğru hesaplayabilmek için öncelikle mevcut dönemin ne zaman kapanacağını bilmek gerekiyor. MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte resmen sona erecektir. Bu tarihten itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için uzun yaz tatili süreci başlayacaktır.
2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
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Mevcut eğitim planına göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacak.
Yeni eğitim yılına hazırlık sürecinde veliler, kırtasiye alışverişleri ve okul planlamalarını şimdiden takip etmeye başladı. Özellikle büyükşehirlerde okul başlangıç tarihleri, trafik ve yaşam düzeni açısından da önemli bir planlama unsuru olarak öne çıkıyor.