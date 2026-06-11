MEB 2026 - 2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı mı? Okullar ne zaman açılacak?

2026 YILI YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni okul döneminin ne zaman başlayacağını doğru hesaplayabilmek için öncelikle mevcut dönemin ne zaman kapanacağını bilmek gerekiyor. MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran 2026 Cuma günü öğrencilerin karnelerini almasıyla birlikte resmen sona erecektir. Bu tarihten itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için uzun yaz tatili süreci başlayacaktır.