2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğrenciler ve veliler, e-Okul ne zaman kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. MEB takvimine göre karneler 26 Haziran Cuma günü verilecek, öğretmenlerin not ve devamsızlık girişlerini karne öncesinde tamamlaması gerekiyor.

e-Okul ne zaman kapanıyor?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında okullar, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 26 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler karnelerini aynı gün alırken, sınav notları ve devamsızlık bilgileri karne öncesi süreçte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edilebiliyor.

Öğretmenlerin not ve devamsızlık girişleri, karne hazırlıklarının tamamlanabilmesi için 25 Haziran 2026 tarihine kadar sisteme işlenecek şekilde planlanıyor. Bu nedenle öğrenciler ve veliler, karne gününden önce güncel bilgileri e-Okul üzerinden kontrol etmeye devam edebiliyor.

e-Okul not girişleri ne zaman bitecek?

Karne süreci öncesinde öğretmenlerin sınav notu, performans bilgisi ve devamsızlık kayıtlarını sisteme işlemesi gerekiyor. Bu işlemlerin, 26 Haziran’da karnelerin verilmesinden önce tamamlanması bekleniyor.

Süreçte öne çıkan tarihler şöyle:

Karnelerin verileceği tarih: 26 Haziran 2026 Cuma

Öğretmenlerin not ve devamsızlık girişi için beklenen son tarih: 25 Haziran 2026

Öğrenci ve veli takibi: e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılabiliyor

e-Okul VBS girişi nasıl yapılır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne “eokul.meb.gov.tr” adresinden giriş yapılabiliyor. Açılan ekranda “Veli Bilgilendirme Sistemi” bölümüne tıklanarak e-Devlet yönlendirmesi üzerinden sisteme erişim sağlanıyor.

Veliler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra öğrencilerin not ve devamsızlık bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Karne öncesi not ve devamsızlık bilgileri takip edilebilecek