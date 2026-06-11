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5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: 5 aylık SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 23 bin TL'yi aşacak mı, ne kadar olacak?

5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: 5 aylık SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 23 bin TL'yi aşacak mı, ne kadar olacak?

10:1411/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz zammında geri sayım sürüyor. Beş aylık enflasyon verilerinin belli olmasıyla maaş artışına ilişkin tablo büyük ölçüde ortaya çıkarken, milyonlarca emekli en düşük aylığın hangi seviyeye yükseleceğini araştırmaya başladı.

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını bekleyen milyonlarca emekli, gözünü enflasyon verilerine çevirdi. Mayıs ayı rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşirken, nihai zam oranının belirlenmesi için yalnızca haziran ayı verisi kaldı. En düşük emekli maaşında oluşabilecek yeni rakamlar ise şimdiden merak konusu oldu.

5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!

TÜİK Mayıs ayı enflasyon verisini 1,71 olarak açıkladı. Mayıs ayı enflasyonu sonrası kesinleşen SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı % 16,60 oldu.

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ!

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Mayıs ayı anket sonuçlarına göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 1,52 olarak açıklandı.

TEMMUZ SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?

SSK, Bağ-Kur Temmuz emekli maaş zam oranı henüz netleşmedi. Haziran ayı enflasyonu 1,52 olarak kabul ettiğimiz takdirde zam oranı % 18,38'e çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda en düşük emekli maaşı 20.000 TL olarak ödeniyor. Bu tutara 5 aylık enflasyon oranını eklediğimizde en düşük emekli maaşı 20.000 TL'den 23.320 TL'ye yükselecek. Temmuz maaş zammını % 18,38 kabul ettiğimiz tabloda ise zamlı en düşük emekli maaşı 23.676 TL'ye yükselecek.

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