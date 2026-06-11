5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ: 5 aylık SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 23 bin TL'yi aşacak mı, ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda en düşük emekli maaşı 20.000 TL olarak ödeniyor. Bu tutara 5 aylık enflasyon oranını eklediğimizde en düşük emekli maaşı 20.000 TL'den 23.320 TL'ye yükselecek. Temmuz maaş zammını % 18,38 kabul ettiğimiz tabloda ise zamlı en düşük emekli maaşı 23.676 TL'ye yükselecek.