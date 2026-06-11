Hobi Bahçeleri Son Dakika Kararı: TBMM'de kabul edildi! İşte kritik düzenlemenin detayları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenleme, tarım ve orman alanlarının korunmasına yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Kanun teklifiyle birlikte tarım arazilerinin hobi bahçesi veya konut amaçlı parçalara ayrılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yeni denetim mekanizmaları devreye alınacak.
TBMM’de kabul edilen yeni yasa düzenlemesiyle tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına sıkı denetim geliyor. Özellikle hobi bahçesi ve konut yapımı için yapılan bölünmelerin engellenmesi planlanırken, tarımsal üretim alanlarının korunması öncelikli hedefler arasında yer aldı.
TARIM ARAZİLERİ ARTIK DAHA SIKI KORUNACAK
Yeni düzenleme ile tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi Bakanlık iznine bağlanacak. Bu sayede küçük parsellerin hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilecek. Tarım dışı amaçla kurulan konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesi tamamen yasaklandı. İzin alınmadan yapılan yapılar için de yeni önlemler geliyor. Elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak ve yasağa uymayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Bu adım, kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi ve tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.
ORMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ TAPU SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞUYOR
Yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın orman sınırları içinde kalması nedeniyle yaşanan mülkiyet sorunları da kanun kapsamında ele alındı. Şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular ise belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek. Bu sayede orman içindeki mülkiyet belirsizlikleri ortadan kalkacak.