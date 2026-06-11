Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hobi Bahçeleri Son Dakika Kararı: TBMM'de kabul edildi! İşte kritik düzenlemenin detayları

Hobi Bahçeleri Son Dakika Kararı: TBMM'de kabul edildi! İşte kritik düzenlemenin detayları

10:4011/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenleme, tarım ve orman alanlarının korunmasına yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Kanun teklifiyle birlikte tarım arazilerinin hobi bahçesi veya konut amaçlı parçalara ayrılmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yeni denetim mekanizmaları devreye alınacak.

TBMM’de kabul edilen yeni yasa düzenlemesiyle tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına sıkı denetim geliyor. Özellikle hobi bahçesi ve konut yapımı için yapılan bölünmelerin engellenmesi planlanırken, tarımsal üretim alanlarının korunması öncelikli hedefler arasında yer aldı.

TARIM ARAZİLERİ ARTIK DAHA SIKI KORUNACAK

Yeni düzenleme ile tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi Bakanlık iznine bağlanacak. Bu sayede küçük parsellerin hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilecek. Tarım dışı amaçla kurulan konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesi tamamen yasaklandı. İzin alınmadan yapılan yapılar için de yeni önlemler geliyor. Elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak ve yasağa uymayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Bu adım, kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi ve tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.

ORMAN SINIRLARI İÇİNDEKİ TAPU SORUNLARI ÇÖZÜME KAVUŞUYOR

Yaklaşık 80 bin tapulu taşınmazın orman sınırları içinde kalması nedeniyle yaşanan mülkiyet sorunları da kanun kapsamında ele alındı. Şartları oluşan taşınmazların tapuları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek. Daha önce iptal edilen tapular ise belirli şartlarla hak sahiplerine geri verilecek. Bu sayede orman içindeki mülkiyet belirsizlikleri ortadan kalkacak.

#hobi bahçesi
#hobi bahçesi son dakika
#TBMM
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA 2026! TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak? Faizler düşecek mi, serbest mi kalacak?