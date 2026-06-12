Hobi Bahçeleri Kararı Son Dakika Açıklandı: TBMM'de kabul edildi! Kritik düzenlemenin detayları

TARIM ARAZİLERİ ARTIK DAHA SIKI KORUNACAK

Yeni düzenleme ile tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin tarım arazisi edinmesi Bakanlık iznine bağlanacak. Bu sayede küçük parsellerin hobi bahçesi, bağ evi veya dinlenme alanına dönüştürülmesinin önüne geçilecek. Tarım dışı amaçla kurulan konut ve yapı kooperatiflerinin ise tarım arazisi edinmesi tamamen yasaklandı. İzin alınmadan yapılan yapılar için de yeni önlemler geliyor. Elektrik, su ve doğal gaz bağlanamayacak ve yasağa uymayan kurumlara her abone için idari para cezası uygulanacak. Bu adım, kaçak yapılaşmanın önüne geçmeyi ve tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.