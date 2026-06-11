Altın neden düşüyor? Güvenli limanda düşüşün 5 temel nedeni ve sert düşüşün arkasındaki gizli faktörler

Merkez Bankaları ve Faiz Politikaları (En Büyük Baskı)

Altın fiyatlarını küresel ölçekte belirleyen en güçlü faktör, başta Fed (ABD Merkez Bankası) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz politikalarıdır.





Yüksek Faiz / "Şahin" Duruş: Enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı sinyali, altını baskılıyor. Altın, doğası gereği faiz getirisi olmayan bir varlıktır.





Alternatif Maliyetin Artması: Tahvil faizleri ve mevduat getirileri yükseldiğinde, yatırımcılar parayı altın yerine garantili faiz getirisi sunan finansal araçlara kaydırır. Bu da altına olan talebi azaltarak fiyatları aşağı çeker.