TOKİ tarafından başvurusu toplanan Ankara Nallıhan Çayırhan 100/250 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa ettirilen 2+1 nitelikli 87 adet, 1+1 nitelikli 16 adet konut olmak üzere toplam 103 adet konut arasından konut belirleme kurası çekildi. Kura çekilişi bugün saat 11:30’da TOKİ tarafından gerçekleştirildi. İşte, TOKİ Ankara Nallıhan sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 18 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında T. C. Ziraat Bankası Nallıhan Şubesi’nde imzalanacaktır.
TOKİ Ankara Nallıhan konut belirleme kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış Ocak 2027 tarihinde uygulanacaktır.