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TOKİ Kars Kağızman sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

TOKİ Kars Kağızman sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi

09:5611/06/2026, Perşembe
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TOKİ tarafından başvurusu toplanan Kars Kağızman 200/25 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa ettirilen 1+1 nitelikli 1 adet, 2+1 nitelikli 247 adet ve 3+1 nitelikli 40 adet konut olmak üzere toplam 288 adet konut arasından konut belirleme kurası çekilecek. Kura çekilişi bugün saat 11:00’de TOKİ tarafından yapılacak. İşte, TOKİ Kars Kağızman sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi.

Kars Kağızman TOKİ konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 18 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasında T. C. Ziraat Bankası Kağızman Şubesi’nde imzalanacaktır Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.


TOKİ Kars Kağızman sosyal konut kura çekilişi sonuçları isim listesi için tıklayın

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış Ocak 2027 tarihinde uygulanacaktır.

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#Kağızman sosyal konut kura çekilişi
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