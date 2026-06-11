Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, dekar başına destek tutarı ne kadar olacak? Bakan Yumaklı’dan yeni açıklama

Mazot ve gübre desteği 2026 ödeme tarihi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın destek tutarının güncelleneceğini açıklamasının ardından çiftçilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Dekar başına 310 lira olarak belirlenen birim destek fiyatında artış yapılacağı bildirilirken, üreticiler ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını ve e-Devlet üzerinden sorgulama sürecinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.
Mazot ve gübre desteği 2026 ödeme tarihi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın destek tutarına ilişkin açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Yumaklı, dekar başına 310 lira olarak belirlenen birim destek fiyatının güncelleneceğini açıkladı.
Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu?
Mazot ve gübre desteği 2026 ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine ilişkin duyurunun ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.
Çiftçiler, destek ödemelerinin hesaplara ne zaman aktarılacağını takip ederken, ödemelerin Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılacağı bildiriliyor. Kayıtlı üreticiler, çiftçi destek ödemelerine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.
Bakan Yumaklı: Birim destek fiyatı güncellenecek
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Finans Merkezi’nde TürkMedya tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Tarım Zirvesi”ne katıldı. Zirvede sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve tarımda teknolojik dönüşüm başlıkları ele alındı.
Yumaklı, üreticilerin mazot ve gübre maliyetlerinde yaşanan artışların dikkate alınacağını belirterek 2026 yılı için belirlenen destek tutarında güncelleme yapılacağını söyledi.
Bakan Yumaklı’nın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:
- 2026 yılı için dekar başına 310 lira olarak belirlenen birim destek fiyatı güncellenecek.
- Güncellemede mazot ve gübre maliyetlerindeki artışlar dikkate alınacak.
- TMO, ürünü aldığı andan itibaren 21. günden başlayarak ürün bedellerini ödemeye başlayacak.
- Ödemelerin ortalama 21 günlük sürede gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Yumaklı, bölgedeki savaşlar ve çatışmaların enerji maliyetleri başta olmak üzere üretim süreçlerini etkilediğini belirtti. Mazot ve gübrenin bu süreçte öne çıkan maliyet kalemleri olduğunu ifade eden Yumaklı, üreticilerin bu artışlardan etkilendiğini söyledi.
Ödemeler e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek
Mazot ve gübre desteği ödemelerinden kayıtlı üreticiler yararlanabiliyor. Destek ödemelerine ilişkin sorgulama işlemleri, Bakanlık tarafından ödeme süreci başlatıldıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
2026 yılı mazot ve gübre desteğinin hangi tarihte hesaplara aktarılacağına ilişkin resmi ödeme takvimi henüz duyurulmadı. Sürecin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklayacağı takvim doğrultusunda netleşmesi bekleniyor.