Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak, dekar başına destek tutarı ne kadar olacak? Bakan Yumaklı’dan yeni açıklama

Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu?





Mazot ve gübre desteği 2026 ödeme tarihiyle ilgili henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödeme tarihlerine ilişkin duyurunun ilerleyen süreçte yapılması bekleniyor.





Çiftçiler, destek ödemelerinin hesaplara ne zaman aktarılacağını takip ederken, ödemelerin Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda yapılacağı bildiriliyor. Kayıtlı üreticiler, çiftçi destek ödemelerine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor.