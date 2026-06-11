Yaz tatili hangi gün başlayacak? Okulların kapanmasına kaç gün, hafta kaldı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen karne tarihine odaklandı. Yaz tatili planlarını şekillendirmeye başlayan aileler, okulların ne zaman kapanacağını ve son ders zilinin hangi gün çalacağını araştırıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime çevrildi.

1 /3 Okullarda ikinci dönemin sonuna yaklaşılırken karne heyecanı da giderek artıyor. Milyonlarca öğrenci yaz tatiline sayılı günler kala planlarını netleştirmeye çalışırken, okulların kapanış tarihi ve tatilin başlangıç günü en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

2 /3 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? Okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.